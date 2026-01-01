Quase 3 milhões de portugueses sofrem em silêncio: a verdade sobre a saúde intestinal

Há um problema de saúde comum em Portugal que continua a passar despercebido, o desconforto intestinal crónico.

Entre a normalização dos sintomas e a falta de diagnóstico, milhares de pessoas vivem numa zona cinzenta entre o extremo incómodo diário e a ausência de respostas. É este cenário que o estudo do Projeto Saúdes, com o apoio da Médis “A Saúde Intestinal dos Portugueses: um território por explorar” procura revelar.