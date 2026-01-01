Quase 3 milhões de portugueses sofrem em silêncio: a verdade sobre a saúde intestinal

Há um problema de saúde comum em Portugal que continua a passar despercebido, o desconforto intestinal crónico.
Entre a normalização dos sintomas e a falta de diagnóstico, milhares de pessoas vivem numa zona cinzenta entre o extremo incómodo diário e a ausência de respostas. É este cenário que o estudo do Projeto Saúdes, com o apoio da Médis “A Saúde Intestinal dos Portugueses: um território por explorar” procura revelar.
O desconforto intestinal é uma realidade massiva em Portugal: mais de 4 em cada 10 pessoas, entre os 18 e os 65 anos, admite sentir sintomas persistentes como gases, inchaço, cólicas ou obstipação. No entanto, existe um bloqueio crítico no acesso à saúde: 75% destas pessoas não possuem um diagnóstico médico para o seu problema. Isto significa que mais de um terço vive numa "zona cinzenta", gerindo sintomas crónicos sem compreender a sua causa real.
"O médico de família/clínica geral... pouca importância deu, foi na base de me receitar laxantes, só que o meu corpo começou a entrar em choque."
"Quando nos dão um diagnóstico, por um lado é um dos momentos mais felizes da nossa vida... era como se eu tivesse um motivo real para me focar em mim, finalmente... o problema não estava só na minha cabeça."
"Pior do que ter um diagnóstico é não o ter, continuar com a dor e não saber, precisamente, o que atacar."
A ciência moderna redefiniu o intestino como um sistema ativo e o "segundo cérebro" do organismo. O corpo humano acolhe mais de 40 mil milhões de microrganismos — a microbiota intestinal — que influenciam desde a imunidade e o metabolismo até à regulação de genes e à produção de serotonina. O estudo destaca a importância do eixo intestino-cérebro, uma comunicação bidirecional constante em que o estado emocional influencia a digestão e o equilíbrio intestinal molda a saúde mental e o humor.
"Eu acho que é um círculo vicioso. Quando temos o intestino a funcionar não de acordo com o que nós gostaríamos... vai afetar o humor... Isto acaba por ser uma pescadinha de rabo na boca."
• Prevalência feminina: o mal-estar intestinal é predominantemente reportado por mulheres: 64% das pessoas que admitem desconforto persistente pertencem ao sexo feminino. Estas são mais vigilantes sobre os sinais do corpo, mas enfrentam frequentemente a sobreposição de sintomas com questões hormonais e ginecológicas.
"Serão as mulheres, de facto, mais predispostas a doenças intestinais? Ou serão elas mais vigilantes e francas quanto ao que sentem, enquanto os homens mais facilmente se resignam ao desconforto? Tanto os dados como as conversas deste estudo sugerem que ambas as realidades coexistem."
• Contraste masculino: em contrapartida, os homens representam 36% dos que reconhecem este desconforto. Ao contrário da vigilância feminina, o perfil masculino é marcado pelo silêncio e por um maior estigma social, onde a partilha do sofrimento é vista como um "ato de fraqueza" e os sintomas são frequentemente minimizados através do humor.
• Início precoce: os problemas surgem cedo na vida: 45% dos inquiridos começaram a sentir sintomas antes dos 25 anos. Contudo, os mais jovens são também os que mais tempo permanecem sem diagnóstico oficial.
"Comecei a ter complicações por volta dos 17, 18 anos. (…) Foi preciso chegar aos meus 27 anos para ter um diagnóstico."
Viver com um problema intestinal não é apenas um incómodo físico; é uma condição que molda o quotidiano.
• Saúde mental: o desconforto intestinal afeta negativamente o humor (32%), a autoestima (30%) e a capacidade de concentração (23%).
• Esfera social e laboral: muitos doentes sentem-se forçados a evitar convívios, viagens ou mesmo trabalho presencial devido à necessidade constante de proximidade a uma casa de banho ou ao receio de crises imprevisíveis.
"As pessoas não têm noção do backstage do que é ter uma doença intestinal. (...) Quando não vou à casa de banho mais de dois dias, eu fico tão inchada ao ponto de ter náuseas, dores de cabeça, enxaquecas. Eu não consigo pensar, não consigo trabalhar, não consigo raciocinar."
Muitos portugueses normalizam o sofrimento, muitas vezes por existir um histórico familiar de queixas semelhantes. A procura de ajuda médica é geralmente reativa, motivada por crises agudas ou exaustão. Um dado preocupante é que 48% dos que sentiram dificuldade em obter um diagnóstico apontam a desvalorização das suas queixas pelos médicos como a principal barreira.
"Parecia que tinham pegado no meu intestino, posto gasolina e ateado fogo. Era o nível de dor que eu sentia... parecia que estava tudo em ferida, em carne viva."
"Tanta gente sofre disso e acabamos por sofrer um bocadinho em silêncio. Porque há, ou este desvalorizar por parte da classe médica ou também não se falar tanto..."
"Percebi que me habituei a essa dor... e era tão grande, que nem percebi que era tão grande, só depois é que percebi quando comecei a dieta, vi que era uma dor fora do normal."
Fazem esforços de forma autodidata para controlar o problema, além das recomendações médicas.
Embora a alimentação seja o eixo central da gestão dos sintomas, a maioria dos portugueses atua de forma autodidata:
"Há uma diabolização, nomeadamente do leite e do pão... Quando este sistema [microbiota] está comprometido, isso tem consequências diretas no processo digestivo. É isso que explica esta espécie de ‘mitos’."
O estudo conclui que é imperativo quebrar o tabu social e aumentar a literacia sobre a saúde intestinal. O diagnóstico deve ser visto não como um rótulo, mas como um ponto de inflexão que permite ao doente passar da errância para uma ação informada e sustentável.
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O intestino tem sido o centro de uma atenção mediática sem precedentes, mas com a informação surge também a confusão.
Para ajudar a navegar neste "território por explorar", cruzámos as crenças populares com os factos revelados pela ciência e pela realidade dos portugueses.